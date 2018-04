Italia femminile, Gama: "Belgio venderà cara la pella, ma siamo pronte"

Il difensore e capitano della Nazionale Sara Gama, che domani sarà premiata per le 100 presenze in Azzurro, ha parlato ai microfoni della FIGC della sfida di domani contro il Belgio, match che vale un bel pezzo di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo: “Il Belgio è una squadra che giocherà su ritmi alti, sono cresciute molto specialmente da quando hanno costituito un campionato con l'Olanda, hanno un grosso collettivo e venderanno cara la palle. Pericoli? Il collettivo è la loro forza, cercano sempre di giocare il loro calcio, ma anche noi non siamo da meno e abbiamo un gruppo che sta prendendo coscienza della propria forza e si sta cementificando, oltre a grandi individualità. Non vediamo l'ora di giocarcela, credo che sia positivo giocare in casa per arrivare nel migliore dei modi all'ultima partita. - conclude Gama lanciando anche un appello alla città di Ferrara che ospiterà la gara - Sono contenta che si giochi in Italia e del lavoro che si sta facendo per avere il dodicesimo uomo o la dodicesima donna al nostro fianco in campo. Ci aspettiamo il calore della gente anche perché abbiamo una loro concittadina nel gruppo, spero che vengano numerosi per sostenere la loro Nazionale”.