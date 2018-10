Italia femminile, Gama: "Continuiamo a costruire un'identità forte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Protagonista di un evento degli sponsor al fianco del collega Andrea Barzagli, il difensore della Juventus Women Sara Gama ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento del calcio femminile: “Il fatto che finalmente giochiamo a calcio e possiamo godercelo appieno e il fatto che Andrea sia qui con noi è la testimonianza del grande momento che stiamo vivendo come movimento. Italia? Dobbiamo concentrarci su noi stesse, dobbiamo andare in Francia con la voglia di fare bene perché con un'identità forte come quella che stiamo costruendo possiamo cercare di imporre il nostro gioco anche contro le nazionali più forti e non per forza adattarci a loro. - conclude Gama parlando del campionato – Quest'anno ci sono diverse squadre competitive e sicuramente il Milan sta vivendo questa stagione del debutto con grande entusiasmo. Inoltre è una squadra compatta e forte. Il campionato in questa stagione sarà molto avvincente”.