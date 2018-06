Italia Femminile, Gama: "Juve ha dato una scossa a tutto il movimento"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In un'intervista rilasciata a Repubblica, il capitano della nazionale italiana e della Juventus Women, Sara Gama ha parlato dell'approdo al Mondiale: "Cosa vuol dire per voi andare al Mondiale dopo vent’anni? È il traguardo di un percorso di maturazione, con il Portogallo è stata la partita perfetta. Avevamo fame, ne abbiamo ancora. In campo non ci rifugiamo nel lancio lungo, non aspettiamo l’avversario, andiamo a prenderlo. E siamo cresciute sul piano fisico, abbiamo finalmente strutture e staff pari a quelle degli uomini. Ci hanno dato un’opportunità e stiamo facendo vedere di cosa siamo capaci. Tre anni fa guidavo la protesta delle calciatrici che minacciarono uno sciopero? Credo che il cambiamento sia partito da lì. Per la prima volta ci fu una presa di coscienza politica della nostra categoria. In precedenza combattevamo contro i mulini a vento, c’era solo frustrazione. La Figc ha costretto i club maschili a investire nei vivai femminili, ha riformato l’acquisizione dei titoli sportivi. Dopo la Fiorentina e il Sassuolo è entrata la Juventus, la mia squadra, che ha vinto lo scudetto e ha dato una scossa incredibile al movimento".