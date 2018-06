Italia Femminile, Gama: "La fascia a Balotelli? Prima o poi la indosserà"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il capitano della Juventus e della Nazionale italiana femminile, Sara Gama ha rilasciato un'intervista al quotidiano La Repubblica e ha parlato anche di Mario Balotelli: "La fascia a BalotellI? Sono contenta che lui ci sia: è un giocatore di qualità e per il colore della pelle rappresenta tanti ragazzi italiani come lui, in questi giorni così caldi. L’hanno accolto con uno striscione razzista, e quando sei razzista o ignorante vedi un pericolo in chi ti sembra diverso. Ha fatto benissimo a rispondere. Io continuo a pensare che l’Italia vera sia migliore: siamo bravi ad accogliere, a includere. È stato così per mio padre quand’è arrivato. Sono fortunata, la mia pelle non mi ha creato problemi e anzi penso mi abbia dato molte delle mie qualità. La fascia a Mario poteva essere una scelta simbolica, ma ci sta pure che venga assegnata in base alle presenze. Prima o poi la indosserà".