Italia femminile, Gama: "Portogallo? Gara dal sapore speciale"

Anche il capitano dell'Italia Sara Gama ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Portogallo di domani sera al Franchi di Firenze spiegando l'importanza della posta in palio: “Si tratta di una partita speciale perché non capita spesso di avere un'occasione così ghiotta. Affronteremo una squadra come il Portogallo, tenace e con una propria identità di gioco ben definita, con un attacco di assoluto livello. - conclude Gama come si legge sul sito della FIGC - Questa è però per noi una gara con un sapore inconfondibile, perché potrebbe riportarci a disputare un Mondiale dopo venti anni”.