Italia femminile, Gama: "Volevo festeggiare la 100^ con la vittoria"

Il capitano dell'Italia Femminile Sara Gama dopo la vittoria sul Belgio ha commentato la prestazione della squadra e chiamato a raccolta i tifosi in vista della sfida col Portogallo di giugno: “Come avevo detto alla vigilia volevo festeggiare le 100 presenze con una vittoria e sono felice di questo regalo che ci siamo fatte. Abbiamo fatto una grande prestazione, siamo partite un po' così all'inizio, ma quando abbiamo iniziato a giocare come sappiamo si è vista la differenza. Credo che meritassimo i gol. Firenze? C'è un grande palcoscenico come il Franchi e vorremmo un grandissimo calore come quello di oggi perché ci darebbe una spinta in più, fa la differenza. Per quella partita lì però ne riparliamo più avanti”.