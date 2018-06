Italia femminile, iniziato oggi il raduno in vista del Portogallo

Fonte: Figc.it

Con il raduno al via oggi a Coverciano è scattata ufficialmente la ‘Missione Mondiale’ della Nazionale Femminile, che venerdì 8 giugno (ore 20.45, diretta RaiSport - per info sui biglietti clicca qui) allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze si giocherà il primo dei due match point per provare a staccare il pass per Francia 2019.

Un successo con le portoghesi permetterebbe all’Italia di tornare a disputare la Fase finale del Mondiale a vent’anni di distanza dall’ultima volta, senza dover aspettare l’ultimo incontro delle qualificazioni in programma il prossimo 4 settembre in Belgio. Un obiettivo ambizioso, ma alla portata di una squadra capace di vincere le prime sei partite del girone e che a Firenze spera di trovare nel pubblico, come ha dichiarato la Ct Milena Bertolini, “la dodicesima donna in campo”.

Oggi le 23 Azzurre convocate per l’ultima e più importante partita della stagione hanno sostenuto una doppia seduta di allenamento; nel corso della sessione di lavoro pomeridiana il portiere del Brescia Chiara Marchitelli ha riportato un infortunio che verrà valutato nelle prossime ore dallo staff medico.

A sette giorni dal match, la città si prepara ad ospitare una serie di iniziative collaterali (clicca qui) inserite all’interno del programma ‘Firenze Città Azzurra’: giovedì 7 giugno il Museo al Calcio di Coverciano si terrà un incontro informativo con le società e con le scuole calcio della Toscana sui programmi di sviluppo del Settore Giovanile e Scolastico, mentre un paio d’ore prima del fischio d’inizio di Italia-Portogallo allo stadio ‘Franchi’ è in programma la celebrazione dei 50 anni dal 1° campionato di calcio femminile in Italia e dall’esordio della Nazionale Femminile. Nell’intervallo del match verrà effettuata poi la premiazione dei vincitori del concorso indetto dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC dal titolo ‘Firenze, la mia città si tinge d’azzurro con la Nazionale Femminile’, che ha visto il coinvolgimento degli studenti degli istituti scolastici cittadini di ogni ordine e grado. Ultimo appuntamento in agenda sabato 9 giugno, quando l’Azzurra Alia Guagni sarà la ‘Leggiadra Madonna’ alla prima semifinale del Calcio Storico Fiorentino.