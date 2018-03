Italia femminile, le convocate dell'U19 per la fase élite dell'Europeo

Fonte: Figc.it

© foto di Luigi Gasia

Dopo che le Nazionali Under 19 e 17 maschili e l’Under 17 Femminile hanno conquistato la qualificazione alla Fase finale dei rispettivi Campionati Europei, la palla passa alla Nazionale Under 19 Femminile, che dal 2 all’8 aprile in Scozia andrà alla ricerca di uno dei sette pass che danno l’accesso alla Fase finale in programma dal 18 al 30 luglio in Svizzera (si qualificano solo le prime classificate dei 7 gironi). L’obiettivo è ripetere il percorso compiuto un anno fa, quando l’Under 19 riuscì a qualificarsi per le finali dell’Europeo in Irlanda del Nord.

Ieri, sul campo del Centro di Preparazione Olimpica di Formia, le Azzurrine hanno battuto 6-0 la Roma Calcio Femminile (gol di Cantore, Caruso, Soffia, Nichler, Künrath e Santoro) in un test che è servito al tecnico Enrico Sbardella per sciogliere gli ultimi dubbi prima di ufficializzare la lista delle 20 ragazze che prenderanno parte alla seconda fase dell’Europeo.



L’Italia partirà domani alla volta di Edimburgo e farà il suo esordio nel torneo lunedì 2 aprile (ore 18 locali, 19 italiane) con la Russia, giovedì 5 (ore 18 locali, 19 italiane) affronterà la Scozia e domenica 8 aprile (ore 13 locali, 14 italiane) se la vedrà con le pari età della Repubblica Ceca.

L’elenco delle convocate per la Fase élite del Campionato Europeo Under 19 Femminile

Portieri: Roberta Aprile (Pink Sport Time), Nicole Lauria (Bologna FC 1909);

Difensori: Chiara Cecotti (Tavagnacco), Maria Luisa Filangeri (Empoli), Beatrice Merlo (Inter Milano), Vanessa Panzeri (Juventus), Tecla Pettenuzzo (Brescia), Erika Santoro (Pink Sport Time), Angelica Soffia (AGSM Verona);

Centrocampiste: Bianca Bardin (AGSM Verona), Arianna Caruso (Juventus), Michela Catena (Tavagnacco), Giada Greggi (Res Roma), Elena Nichele (AGSM Verona), Alice Regazzoli (Inter Milano);

Attaccanti: Sara Baldi (Mozzanica), Agnese Bonfantini (Inter Milano), Sofia Cantore (Juventus), Melanie Künrath (Bayern Monaco), Angelica Parascandolo (Pink Sport Time).

*Il calendario del Gruppo 7 della Fase élite del Campionato Europeo Under 19 Femminile

Prima giornata (2 aprile)

Ore 13 (14 italiane): Repubblica Ceca-Scozia (Oriam Scotland’s Sports Performance Centre – Edimburgo)

Ore 18 (19 italiane): ITALIA-Russia (Oriam Scotland’s Sports Performance Centre – Edimburgo)

Seconda giornata (5 aprile)

Ore 13 (14 italiane): Repubblica Ceca-Russia (Oriam Scotland’s Sports Performance Centre – Edimburgo)

Ore 18 (19 italiane): ITALIA-Scozia (Oriam Scotland’s Sports Performance Centre – Edimburgo)

Terza giornata (8 aprile)

Ore 13 (14 italiane): Scozia-Russia (Ainslie Park Stadium – Edimburgo)

Ore 13 (14 italiane): ITALIA-Repubblica Ceca (Oriam Scotland’s Sports Performance Centre – Edimburgo)

*le vincitrici dei sette gironi si qualificano alla Fase finale del Campionato Europeo in programma dal 18 al 30 luglio in Svizzera