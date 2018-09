Italia femminile, le convocate per l'amichevole con la Svezia

Fonte: Figc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver concluso il cammino nelle qualificazioni a Francia 2019 con la sconfitta indolore in casa del Belgio, la Nazionale Femminile prosegue la sua marcia di avvicinamento al Mondiale affrontando in amichevole la Svezia martedì 9 ottobre (ore 18.15 – diretta su Rai Sport HD) allo stadio ‘Giovanni Zini’ di Cremona.

Un test probante quello che attende le Azzurre, per la prima volta di scena a Cremona contro un’altra delle nazionali finaliste alla Coppa del Mondo. È negativo il bilancio dei precedenti con le svedesi (3 vittorie, 4 pareggi e 14 sconfitte), ma nell’ultimo incontro del girone del Campionato Europeo di Olanda 2017, un’Italia già virtualmente eliminata riuscì a togliersi la soddisfazione di battere 3-2 la Svezia grazie alla doppietta messa a segno da Daniela Sabatino e al gol realizzato nel finale da Cristiana Girelli. Le due attaccanti fanno parte della lista delle 24 calciatrici convocate dalla Ct Milena Bertolini per la sfida di Cremona, con il raduno fissato per la serata di domenica 30 settembre al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Lunedì 1° ottobre la Nazionale sosterrà la prima seduta di allenamento e mercoledì 3 ottobre (ore 15) affronterà in un’amichevole in famiglia le ragazze della Nazionale Under 23.

L’elenco delle convocate

Portieri: Laura Giuliani (Juventus), Rosalia Pipitone (AS Roma), Katja Schroffenegger (Inter Milano), Francesca Durante (Fiorentina Women)

Difensori: Elena Linari (Atletico Madrid), Elisa Bartoli (AS Roma), Linda Tucceri Cimini (Milan), Alia Guagni (Fiorentina Women), Cecilia Salvai (Juventus), Sara Gama (Juventus), Laura Fusetti (Milan), Lisa Boattin (Juventus)

Centrocampiste: Aurora Galli (Juventus), Alice Parisi (Fiorentina Women), Barbara Bonansea (Juventus), Greta Adami (Fiorentina Women), Sandy Iannella (Sassuolo), Lisa Alborghetti (Milan), Valentina Cernoia (Juventus), Manuela Giugliano (Milan)

Attaccanti: Daniela Sabatino (Milan), Ilaria Mauro (Fiorentina Women), Valentina Giacinti (Milan), Cristiana Girelli (Juventus)