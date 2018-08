Italia femminile, out Sabatino e Schroffenegger. In Piemonte e Durante

Sette successi in sette partite, 18 gol realizzati e solo 2 subiti. Sono questi numeri a fotografare lo straordinario percorso della Nazionale Femminile nelle qualificazioni al Campionato del Mondo, una fuga solitaria che lo scorso 8 giugno allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze ha visto le Azzurre tagliare il traguardo per Francia 2019 con una giornata di anticipo grazie al 3-0 rifilato al Portogallo. Così l’Italia tornerà a disputare la Fase finale di un Mondiale a vent’anni di distanza dall’ultima volta, senza dover aspettare il risultato dell’ultimo incontro del girone in programma martedì 4 settembre (ore 17) a Louvain contro un Belgio a caccia di punti utili per qualificarsi ai play off come una delle quattro migliori seconde classificate.

Dopo il forfait nei giorni scorsi di Elisa Bartoli, sostituita dal difensore del Sassuolo Martina Lenzini, Milena Bertolini dovrà rinunciare per la sfida con il Belgio anche a Katja Schroffenegger e Daniela Sabatino: al loro posto la Ct ha deciso di convocare il portiere della Fiorentina Francesca Durante e Martina Piemonte, che si raduneranno con il resto del gruppo nella serata di domenica al Centro Tecnico Federale di Coverciano per sostenere lunedì le prime due sedute di allenamento.

L’elenco delle convocate

Portieri: Laura Giuliani (Juventus), Rosalia Pipitone, Francesca Durante (Fiorentina);

Difensori: Elena Linari (Fiorentina), Martina Lenzini (Sassuolo), Cecilia Salvai (Juventus), Sara Gama (Juventus), Laura Fusetti (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Linda Tucceri Cimini (Milan);

Centrocampiste: Aurora Galli (Juventus), Martina Rosucci (Juventus), Alice Parisi (Fiorentina), Barbara Bonansea (Juventus), Greta Adami (Fiorentina), Eleonora Goldoni (Tennessee State University), Lisa Alborghetti (Milan), Valentina Cernoia (Juventus), Manuela Giugliano (Milan);

Attaccanti: Ilaria Mauro (Fiorentina), Valentina Giacinti (Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Roma)