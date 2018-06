Italia femminile, Rosucci e Linari chiamano a raccolta i tifosi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In vista della sfida di venerdì fra Italia e Portogallo valida per le qualificazioni al Mondiale di Francia 2019 le calciatrici Elena Linari e Martina Rosucci sono state protagoniste di un divertente video, pubblicato sui profili social della FIGC, in cui invitano i tifosi a riempire il Franchi di Firenze per sostenere le azzurre nella corsa a un traguardo storico.