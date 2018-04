Italia femminile, Rosucci: "Vittoria di gruppo. Il loro gol ci ha sbloccate"

La centrocampista dell'Italia femminile, e della Juventus, Martina Rosucci ha parlato dopo la vittoria sul Belgio, in cui ha segnato il gol del momentaneo 1-1, ai microfoni di L Football: “Siamo partite un po' contratte, non abbiamo avuto l'approccio mentale giusto e non eravamo messe benissimo in campo. Per fortuna loro hanno fatto gol e questo ci ha sbloccato perché non avendo più nulla da perdere si riesce a giocare più libere mentalmente e così è stato. È stato importante andare al riposo sul risultato di parità poi nella ripresa è stata un'altra partita, abbiamo giocato meglio, siamo state più corte e abbiamo tenuto noi in mano il pallino del gioco. Mi fa piacere che si percepisca la forza del gruppo, siamo una cosa sola e intendo per questo sia noi giocatrici sia lo staff e questo era forse quello che mancava negli scorsi anni. Andiamo in un'unica direzione verso l'obiettivo che conosciamo tutti. - continua Rosucci parlando della crescita del movimento – L'avvento di squadre maschili nel nostro mondo ci sta aiutando, sia a livello fisico sia tecnico. Personalmente arrivare alla Juventus per me è stata una svolta specialmente quando te la vedi con gente che gioca a livello europeo. Il gap fisico con loro si sta livellando”.