Italia femminile, Salvai: "Mondiali? 20 anni d'assenza sono troppi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore centrale della Juvetus e dell'Italia femminile Cecilia Salvai ha parlato a Tuttosport delle prossime due gare di qualificazione per il Mondiale del 2019: “Il Belgio è la squadra più insidiosa del gruppo e dovremmo prepararci bene perché vincendo faremmo un bel passo avanti nel cammino verso i Mondiali. Con la Moldavia non dovrebbero esserci problemi, ma in trasferta non bisogna dare nulla per scontato. Da quanto è arrivata Milena Bertolini come ct siamo cresciute molto, il gruppo è giovane e quelle più esperte sono a disposizione di tutte le altre. Abbiamo pareggiato con la Francia e siamo arrivati seconde alla Cyprus Cup giocandoci la finale con la Spagna. - conclude Salvai - Mondiali? 20 anni d'assenza sono troppi, abbiamo tanta voglia di vivere un'esperienza del genere, inoltre c'è consapevolezza e fiducia. Sarebbe un peccato non andarci anche perché ero a San Siro per la sfida contro la Svezia e ho respirato l'aria pesante della delusione".