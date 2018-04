Italia, Gama: "100 presenze in azzurro? Spero di festeggiare in campo"

Il centrale difensivo e capitano dell'Italia femminile Sara Gama ha parlato ieri in conferenza stampa del traguardo che taglierà stasera contro il Belgio e della sfida contro le Red Flames: “Le 100 presenze in azzurro sono un bel traguardo, ma quello che conta è festeggiare sul campo. Il Belgio è una squadra tosca, forte fisicamente e sempre sul pezzo, che non si arrende mai. Noi però abbiamo l'estro, le qualità tecniche e tattiche e in più siamo cresciute a livello fisico e ci alleniamo ad alti livelli per ridurre il gap che ci penalizzava in passato. Stiamo imparando cose nuove, col ct Bertolini avevo già lavorato, lei e il suo assistente Sorbi sono una coppia niente male che ci insegna tanti segreti”.