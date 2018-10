Italia, Garanzini su La Stampa: "Dominio in stile Barcellona"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La nota firma de La Stampa Gigi Garanzini ha scritto così della vittoria dell'Italia contro la Polonia in Nations League: "Ecché gli volevi dire se anche non avessero vinto? Stavolta non potevi dirgli che bravi, ma proprio bravi. A prescindere. Perché per 90 e passa minuti la palla non aveva voluto saperne di entrare, e oltre a Szczesny ci si era messa due volte di mezzo la traversa. Ma se in un tempo solo crei 7-8 palle gol, a una, se giochi fuori casa mettendo ai paletti gli avversari senza mai mollare il mazzo alla maniera del (vecchio) Barcellona, cioè senza punta centrale ma anche senza Messi (...) significa che la strada è quella giusta".