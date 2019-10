Italia Legends, i convocati per la Germania: ci sono Totti, Pirlo e Schillaci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunedì allo "Sportpark Ronhof" di Fürth, sotto gli occhi del presidente federale Gabriele Gravina e del segretario generale Marco Brunelli, andrà in scena l’ennesimo capitolo della saga tra Italia e Germania: ad affrontarsi per la prima volta saranno la Nazionale delle Leggende Azzurre e la selezione tedesca DFB-All-Stars. In campo ci saranno 17 Campioni del Mondo (13 italiani, 4 tedeschi) e tanti altri fuoriclasse che torneranno a difendere i colori dei loro Paesi in una sfida infinita tra due Nazionali tra le più titolate al mondo (8 Mondiali e 14 finali disputate, 4 Europei, 1 Olimpiade e 1 Confederations), una grande ‘classica’ che servirà anche a raccogliere fondi per progetti di solidarietà. Il coordinatore della Nazionale delle Leggende Azzurre Antonio Cabrini, anche lui Campione del Mondo nell’82’, ha convocato 24 giocatori:

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Portieri: Marco Amelia, Angelo Peruzzi;

Difensori: Federico Balzaretti, Fabio Cannavaro, Fabio Grosso, Christian Panucci, Moreno Torricelli, Pietro Vierchowood, Cristian Zaccardo, Gianluca Zambrotta;

Centrocampisti: Massimo Ambrosini, Bruno Conti, Luigi Di Biagio, Angelo Di Livio, Stefano Fiore, Gennaro Gattuso, Giuliano Giannichedda, Simone Perrotta, Andrea Pirlo, Damiano Tommasi;

Attaccanti: Fabrizio Ravanelli, Salvatore Schillaci, Luca Toni, Francesco Totti.

I CONVOCATI DELLA GERMANIA

Portieri: Perry Bräutigam, Roman Weidenfeller;

Difensori: Thomas Berthold, Guido Buchwald, Thomas Helmer, Marko Rehmer, Philipp Wollscheid;

Centrocampisti: Torsten Frings, Jens Nowotny, David Odonkor, Piotr Trochowski;

Attaccanti: Gerald Asamoah, Maurizio Gaudino, Ulf Kirsten, Jürgen Klinsmann, Oliver Neuville, Alexander Zickler.