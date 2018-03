Italia in campo con la maglia dedicata a Davide Astori: le immagini

Una maglia speciale per l'Italia in occasione dell'amichevole di Manchester contro l'Argentina: una maglia speciale per ricordare Davide Astori. Gli Azzurri, infatti, scenderanno in campo in divisa bianca con la scritta "Davide sempre con noi" e il numero 13 posti sotto lo stemma. In occasione delle due amichevoli i giocatori della Nazionale hanno inoltre deciso di lasciare libero il numero 13. Questo il tweet con le immagini: