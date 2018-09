Italia, la Grande Depressione del centrocampo: Zaniolo può approfittarne

© foto di Federico De Luca

"Guardando giocare uno come il 35enne De Rossi o ricordando l'elegante incedere di Pirlo, per poi dare un'occhiata a qualunque dei suoi eredi, si capisce in che razza di guaio si trovi Mancini nel progettare un centrocampo degno di tal nome - scrive questa mattina il Quotidiano Sportivo a proposito della mediana dell'Italia e delle prossime scelte del ct - Non che si voglia infierire, ma quel che s'è visto finora è davvero poca roba. (...) Chi può salvare il soldato Mancio? Magari uno come Benassi, insieme a Nicolò Barella. Aspettando Zaniolo, un predestinato alla Chiesa che potrebbe imporsi sfruttando la Grande Depressione del centrocampo, mai così grave nella storia azzurra".