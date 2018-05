Italia, Mancini ct e Balotelli se la ride su Instagram

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Nessun riferimento diretto. Nessun messaggio. Ma la tempistica lascia pochi dubbi: alle 21.18 la FIGC annuncia via Twitter la nomina di Roberto Mancini come nuovo commissario tecnico della Nazionale. Poco meno di mezz'ora dopo, Mario Balotelli pubblica una nuovo foto su Instagram: solo un sorriso, nessun commento. Che però non serve: Balo è stato indicato più volte come un uomo chiave del nuovo corso azzurro con Mancini, e il sorriso potrebbe essere il preludio al ritorno in Nazionale.