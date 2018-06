Italia-Olanda, le probabili de La Gazzetta dello Sport: 10 "nuovi" azzurri

Italia-Olanda, rischio fischi per Insigne e Belotti all'Allianz Stadium

Sarri si sente già libero ma non vuole scontri col Napoli

Atalanta, via Cristante e dentro Soriano. Gasperini vuole Laxalt

Roma, intermediario a Londra per Alisson: via alla trattativa col Chelsea

Milan-Uefa: la nuova udienza a Nyon in programma tra il 18 e il 20 giugno

Nostalgia Pogba: il francese non abbandona l'idea ritorno alla Juve

Salvini su Balotelli: "In passato poco umile. Spero che mi stupisca"

Juve, mercato in difesa tra Darmian, Bernat e Cancelo

Cagliari, accordo vicino con Srna: oggi il croato sarà in città

Joao Mario vale 45 milioni. Ma non di euro italiani

Roma, è la settimana decisiva per il rinnovo di Florenzi

Juve, Morata a Torino glissa: "Non so niente, penso alle vacanze"

Inter, Politano resta in pole. Improbabili le idee Chiesa e Di Maria

Torino, da Ndong a Svanberg: idee straniere per i granata

Juve, Emre Can sì ma soltanto dalla prossima settimana

Inter, il Galatasaray aspetta l'UEFA per il riscatto di Nagatomo

Tanti cambi nella formazione che Roberto Mancini manderà in campo questa sera contro l'Olanda a Torino. Queste le probabili di Italia e Olanda secondo La Gazzetta dello Sport:

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy