Italia, Pellegrini sui fischi: "Il momento è delicato..."

'Una vittoria avrebbe portato serenità,ora pensiamo alla Polonia

(ANSA) - GENOVA, 10 OTT - "I fischi a fine partita? Riusciamo a capire che è un momento delicato, ma oggi abbiamo fatto delle ottime cose. Una vittoria avrebbe portato serenità, dispiace non aver vinto, ma abbiamo fatto ottime cose". Il romanista Lorenzo Pellegrini ammette che per la Nazionale non è un momento facile, come ha sottolineato con il 'sonoro' il pubblico di Marassi al termine dell'amichevole contro l'Ucraina. "Ora pensiamo a domenica, è quella la partita importante (con la Polonia n.d.r.) - dice ancora l'azzurro -. In questo momento più che pensare alle altre squadre dobbiamo pensare a noi, dare il 110%. Facendo questo ritroveremo la vittoria. Oggi abbiamo creato tanto. Sicuramente, soprattutto nel primo tempo, potevamo essere un pochino più fortunati, ma ora dobbiamo continuare così e fare meglio".