Italia-Polonia, un dato eloquente: primo tiro in porta degli azzurri al 73'

Un dato eloquente, quello postato da Opta Paolo circa quanto accaduto in Italia-Polonia: il primo tiro nello specchio della porta da parte degli azzurri è avvenuto al 73' con Federico Chiesa, giusto cinque minuti prima del pari avvenuto su calcio di rigore trasformato da Jorginho per atterramento dello stesso Chiesa. Non proprio benissimo, insomma.