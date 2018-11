Italia, porta imbattuta per 3 match di fila. Ultima volta a marzo con Ventura

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La vittoria in amichevole dell'Italia di Mancini contro gli Stati Uniti (1-0) - secondo quanto riporta profilo twitter di OptaPaolo - coincide anche con un dato abbastanza significativo. La Nazionale azzurra, infatti, non manteneva la porta imbattuta per tre match di fila dal marzo 2017, con Giampiero Ventura come ct. Queste le ultime tre gare giocate dall'Italia:

Polonia-Italia 0-1 (Biraghi)

Italia-Portogallo 0-0

Italia-USA 1-0 (Politano)