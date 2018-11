Italia-Portogallo, San Siro sarà esaurito: 73mila i biglietti venduti

Brasile-Uruguay, le formazioni ufficiali. Tanti italiani in campo

Villas-Boas ammette: "In passato ho avuto contatti con Inter e Roma"

TOP NEWS Ore 17 - L'Inter non molla Chiesa. Forfait di Romagnoli

Milan, autunno da dimenticare: quanti infortuni per Gattuso

Giro d'Italia: Campania, l'attacco non ha eguali

Di Marzio: "Talenti? Prima andavi in Brasile. Ora in Campania"

Schick: "Addio alla Roma? Non ci penso neanche"

Italia, Chiellini: "Spero di non essere più capocannoniere domani"

Italia, Caldara lascia il ritiro per infortunio. Chiamato Dickmann

Ci sarà il tutto esaurito a domani sera a San Siro per la sfida di Nations League tra Italia e Portogallo. Come comunicato dall'ufficio stampa azzurro poco prima della conferenza stampa del ct Mancini, infatti, sono stati staccati ben 73mila tagliandi: l'intera capienza dello stadio.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy