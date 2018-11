Italia-Portogallo, San Siro si riempie: già venduti 52mila biglietti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Poco più di un anno dopo la debacle contro la Svezia che ha costretto l'Italia a restare fuori dalla Coppa del Mondo in Russia, gli azzurri torneranno di scena a San Siro nell'ultima partita del girone di Nations League contro il Portogallo. Buona prevendita per il match della Nazionale, con 52mila biglietti già staccati in vista della sfida. Cifra che potrebbe salire ancora fino ai 60mila presenti proprio nell'ultima partita da ct di Ventura. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.