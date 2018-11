Italia-Portogallo, Tavecchio ospite a San Siro un anno dopo la Svezia

L'ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio, alla guida della Federazione un anno fa quando la Nazionale di Ventura fallì l'accesso al Mondiale con l'eliminazione da parte della Svezia, stasera sarà ospite a San Siro per assistere alla partita valida per la Nations League tra Italia...

L'ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio , alla guida della Federazione un anno fa quando la Nazionale di Ventura fallì l'accesso al Mondiale con l'eliminazione da parte della Svezia, stasera sarà ospite a San Siro per assistere alla partita valida per la Nations League tra Italia e Portogallo. A riportarlo è La Repubblica .

