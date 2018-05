Italia, primo giorno per Mancini. Bernardeschi lascia il ritiro

Prima giornata di lavoro a Coverciano per Roberto Mancini, che in mattinata dirigerà il suo primo allenamento da Commissario Tecnico in vista delle amichevoli con Arabia Saudita (28 maggio a San Gallo), Francia (1° giugno a Nizza) e Olanda (4 giugno a Torino).

Dopo le defezioni di Emerson Palmieri e Claudio Marchisio, costretti a saltare per infortunio gli ultimi impegni stagionali della Nazionale, oggi lascerà il ritiro anche Federico Bernardeschi: il giocatore della Juventus si è presentato infortunato al raduno e, in accordo con il club, farà ritorno a casa per proseguire le cure.