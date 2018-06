Italia, Romagnoli: "Ci sono più aspetti positivi che negativi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessio Romagnoli ha analizzato il pareggio tra Italia e Olanda ai microfoni di Rai Sport: "Peccato, abbiamo giocato un buon primo tempo. Ci siamo abbassati troppo e abbiamo subito gol, in dieci era difficile. Ci sono più cose positive che negative, in dieci abbiamo provato a portarla a casa, ormai è andata. Mancini ci ha fatto i complimenti per quello che abbiamo fatto".