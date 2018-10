Italia, Signori sul Giornale: "Ci vorrebbe un Mancini anche in campo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Riccardo Signori, nel suo 'fondo' per Il Giornale, analizza così la vittoria azzurra contro la Polonia in Nations League: "Ci volevano i piedi di Mancini Roberto, quello che giocava ovviamente, per dare una mano, anzi un buon piede a questa Italia. Ora mettiamoci pure i malevoli sguardi di madama la fortuna (leggi traverse), ma veder l'Italia nouvelle vague produrre gioco come fosse una squadra del primo sacchi, o dell'ultimo (visto che va di moda) Sarri, è stato un effetto speciale, annacquato solo dall'incapacità del tirar in porta con più veleno nei piedi. Pianti rinviati alla prossima partita".