Italia, Sirigu supera Perin: per Mancini è lui il vice-Donnarumma

Salvatore Sirigu è stato uno dei migliori portieri del campionato in questa primissima parte di stagione e in Nazionale ha già scalato le gerarchie. Al momento - scrive La Gazzetta dello Sport - è Gigio Donnarumma il primo, ma nel caso in cui Roberto Mancini volesse alternare i suoi uomini tra i pali ecco che ci sarebbe proprio l'estremo difensore del Torino, che ha superato Mattia Perin nella testa del commissario tecnico. Alla base di questa scelta c'è il fatto che l'ex Genoa, passato alla Juventus in estate, è solo il secondo di Szczesny in bianconero.