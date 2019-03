© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Mancini prepara la gara di sabato contro la Finlandia, valida per le qualificazioni a Euro 2020, mentre emergono indiscrezioni in merito alla formazione che il ct schiererà a Udine. Il selezionatore sta pensando a Moise Kean dal 1', schierato in allenamento a Coverciano sulla destra del fronte offensivo con Bernardeschi a sinistra e Immobile al centro. Il calciatore della Juventus, al momento, è leggermente dietro a Politano nella mente di Mancini per prendere il posto dell'infortunato Chiesa ma il ct è tentato dall'inserimento dell'ex Verona dall'inizio. Kean ha già debuttato in nazionale, lo scorso novembre - entrato a gara in corso, al posto di Berardi - contro gli USA. Qualora dovesse figurare nella formazione titolare, però, per il classe 2000 sarebbe l'esordio dall'inizio. Lo riporta Sportmediaset.