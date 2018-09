Italia u.15, Patrizia Panico: "Molto contenta di iniziare questo percorso"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La nuova nazionale under 15 è stata affidata a Patrizia Panico. Una carriera come calciatrice che non ha bisogno di presentazioni, e due anni alla guida della nazionale under 16 in tandem con Daniele Zoratto. Ora una panchina da condurre in singolo, al primo livello delle selezioni azzurre che costituisce un passaggio fondamentale nella ricerca e nell'addestramento delle giovani leve. Si inizia il 26 settembre a Cremona, poi sarà la volta dei raduni dedicati al Centro-Nord, al Centro ed infine al Sud. Un'ulteriore scrematura avverrà con il consueto Torneo di Natale.

Queste le prime dichiarazioni della Panico al sito ufficiale della Federazione: "Sono molto contenta di iniziare questo percorso, e ringrazio la FIGC per aver creduto nelle mie capacità. L'assunzione di questo ruolo comporta delle responsabilità che sicuramente accresceranno le mie capacità professionali. Mi impegno a dare, attraverso questo crocevia tra attività di scouting e la valorizzazione del talento, nuova linfa alle Nazionali, continuando quello che è il lavoro fatto in prima battuta dai club".