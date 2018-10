Italia u.15, si è radunata la selezione Centro-Nord

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella tarda mattinata di oggi, al Centro Tecnico Federale di Coverciano, si è svolto il raduno della selezione Centro-Nord. Si tratta della seconda tappa in vista della formazione della prossima nazionale under 15. Da qui alle prossime settimane vi saranno i raduni dedicati al Centro (8 novembre a Roma) ed al Sud (22 novembre a Catanzaro). La ct Patrizia Panico ha convocato i seguenti giocatori classe 2004, i quali si sono sfidati in un'amichevole a ranghi contrapposti:

Portieri

Ascioti (Genoa), Boseggia (Chievo Verona), Fantoni (Empoli), Manzari (Fiorentina)

Difensori

Barsi (Empoli), Biagetti (Fiorentina), Cagia (Genoa), Cherubini (Cremonese), Fenotti (Brescia), Giorgeschi (Sampdoria), Indrangoli (Empoli), Martini (Sassuolo), Montalbani (Bologna), Motolese (Bologna), Nalesso (Padova), Renzi (Empoli)

Centrocampisti

Amatucci (Fiorentina), Belotti (Brescia), Casadei (Bologna), Maressa (Empoli), Mele (Genoa), Milano (Sassuolo), Palella (Genoa), Verzini (Chievo Verona)

Attaccanti

Accornero (Genoa), Bagnoli (Livorno), Baldari (Sassuolo), Beltrano (Spezia), Castaldo (Parma), Favasuli (Fiorentina), Gori (Fiorentina), Mazzon (Genoa), Panicucci (Empoli), Rimondo (Genoa), Sighinolfi (Sassuolo).