Italia u.17, Nunziata:"Gruppo magnifico che ringrazierò sempre"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Olanda si è rivelata nuovamente un ostacolo insormontabile per l'Italia under 17, fermatasi sul più bello per il secondo anno consecutivo. Secondo posto maturato al termine di una gara che gli avversari hanno per lunghi tratti dominato, ma resta comunque un cammino di assoluto livello per i ragazzi classe 2002 allenati da Carmine Nunziata. Il quale, in conferenza, sa bene chi ringraziare per l'ottimo risultato: "Nel primo tempo l’Olanda ha avuto la supremazia ma i ragazzi hanno avuto la forza di reagire all’inizio della seconda frazione pur essendo sotto di tre gol - riporta il sito ufficiale della FIGC - hanno realizzato una rete e sono andati molto vicini ad accorciare ulteriormente le distanze. E’ stato questo carattere che ha consentito loro di arrivare sin qui, battendo squadre titolate e conquistare la qualificazione al Mondiale. E’ un gruppo magnifico e non smetterò mai di ringraziare tutti loro per quello che hanno fatto”.

Parole d'elogio anche da parte del presidente della FIGC Gabriele Gravina: “E’ stato un grande Europeo, complimenti ai ragazzi, al mister Nunziata e a tutto lo staff. La crescita di questo gruppo e dell’ottimo lavoro svolto da tutte le Nazionali giovanili, non si ferma con la sconfitta in finale contro l’Olanda”.