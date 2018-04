Italia u. 17, raduno in vista degli Europei: i convocati

Alessio Riccardi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal 4 al 20 maggio si svolgeranno gli Europei under 17, dove l'Italia affronterà Svizzera, i padroni di casa dell'Inghilterra ed Israele. In preparazione di questo appuntamento il ct Carmine Nunziata ha convocato 25 giocatori che si raduneranno mercoledì 25 aprile a Cesenatico, e che il 30 aprile affronteranno in amichevole i pari età del Bologna. Si tratta della prima chiamata per Giacomo Olzer (Milan) e per l'attaccante del Bologna Simone Rabbi.

Al termine della gara, Nunziata diramerà la lista definitiva dei venti calciatori che prenderanno parte alla manifestazione.

Questi i convocati per il raduno:

Portieri

Federico Brancolini (Fiorentina), Ludovico Gelmi (Atalanta), Alessandro Russo (Genoa)

Difensori

Nicolò Armini (Lazio), Alberto Barazzetta (Milan), Giorgio Brogni (Atalanta), Paolo Gozzi Iweru (Juventus), Fabio Ponsi (Fiorentina), Francesco Semeraro (Roma), Laurens Serpe (Genoa), Stefano Vaghi (Inter)

Centrocampisti

Alessandro Cortinovis (Atalanta), Jean Freddi P. Greco (Roma), Manu Emmanuel Gyabuaa (Atalanta), Giuseppe Iglio (Monaco), Giuseppe Leone (Juventus), Giacomo Olzer (Milan), Alessio Riccardi (Roma), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa)

Attaccanti

Lorenzo Colombo (Milan), Nicolò Fagioli (Juventus), Andrea Mattioli (Sassuolo), Simone Rabbi (Bologna), Edoardo Vergani (Inter).