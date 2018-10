Italia u.19, i convocati per le qualificazioni agli Europei

Porchia: "Pirrello un esempio per i giovani calciatori"

Serie B, Giudice Sportivo. Stop per Nesta e i ds di Benevento e Crotone

Padova, frattura al terzo metacarpo per Mandorlini

Ascoli, Rosseti: "Ancora non solo al top. Vivarini mi sprona ogni giorno"

Il Secolo XIX: “La Figc non riceve i giocatori dell'Entella”

Serie B, le designazioni arbitrali: Ghersini per Palermo-Crotone

Spezia, Terzi: "Siamo in crescita. A Livorno vogliamo migliorarci"

Cosenza, spuntano due nomi per il dopo Braglia: Calabro e Breda

Lecce, Liverani: "A Verona per fare punti. Ma senza ansie"

Il secondo posto agli ultimi Europei di categoria è soltanto un ricordo. La nuova nazionale under 19 è pronta a ricominciare dopo le amichevoli con Croazia e Portogallo: incombono le qualificazioni alla prossima competizione continentale. A Tallinn, mercoledì 10 ottobre, il primo avversario saranno i padroni di casa dell'Estonia. Il sabato seguente toccherà alla Finlandia, mentre martedì sarà la volta della Danimarca. Le prime due classificate parteciperanno alla Fase Elite prevista nel mese di marzo. Il raduno è fissato per domenica sera a Novegro di Segrate (MI). Il tecnico Federico Guidi ha convocato i seguenti giocatori, suddivisi tra la leva 2000 e 2001:

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

