Italia U17, ecco il gruppo dell'Europeo: Inghilterra, Svizzera e Israele

Saranno i padroni di casa dell’Inghilterra, la Svizzera e Israele le avversarie dell’Italia nella Fase finale del Campionato Europeo Under 17 in programma dal 4 al 20 maggio. Questo l’esito del sorteggio effettuato al St. George’S Park Football Centre di Burton upon Trent alla presenza del tecnico dell’Under 17 Carmine Nunziata e con Wayne Rooney nel ruolo di ambasciatore.

“Poteva andare un po’ meglio – sottolinea Nunziata - ma anche peggio, basti pensare che nel Gruppo D si affronteranno Germania, Olanda e Spagna. Inghilterra e Israele le conosciamo bene avendoci giocato l’anno scorso, la Svizzera un po’ meno, ma sappiamo che è un’altra buona squadra. L’importante è dare come sempre il massimo, poi il campo emetterà i verdetti”.

L’Italia, qualificata come una delle sette migliori seconde classificate nella Fase élite, esordirà venerdì 4 maggio con la Svizzera, lunedì 7 affronterà l’Inghilterra e giovedì 10 se la vedrà con Israele: gli Azzurrini vantano un bilancio favorevole con Israele (7 successi, 2 pareggi e 3 sconfitte), mentre sono in svantaggio negli scontri diretti con Inghilterra (5 successi, 3 pareggi e 8 sconfitte) e Svizzera (2 vittorie e 4 sconfitte). Le prime due classificate di ogni raggruppamento si qualificheranno per i quarti di finale.

I gruppi della Fase finale del Campionato Europeo Under 17

Gruppo A: Inghilterra, Svizzera, ITALIA, Israele

Gruppo B: Slovenia, Norvegia, Portogallo, Svezia

Gruppo C: Repubblica d’Irlanda, Bosnia Erzegovina, Danimarca, Belgio

Gruppo D: Serbia, Olanda, Germania, Spagna

Il calendario dell’Italia

4 maggio ITALIA-Svizzera (ore 13, ‘St. George’s Park’ - Burton upon Trent)

7 maggio ITALIA-Inghilterra (ore 15, Walsall)

10 maggio ITALIA-Israele (ore 19, ‘St. George’s Park – Burton upon Trent)