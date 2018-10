Italia U17 femminile, chiusura col botto: 2-0 alla Finlandia

Fonte: Figc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Le ragazze hanno giocato la partita perfetta". Con queste parole il tecnico Nazzarena Grilli saluta il 2-0 della Nazionale Under 17 Femminile sulla Finlandia, terzo successo consecutivo per le Azzurrine che chiudono così al primo posto e a punteggio pieno il girone della prima fase di qualificazione al Campionato Europeo di categoria.

Con la qualificazione già in cassaforte grazie alle vittorie con Montenegro (2-1) e Romania (1-0), al ‘Gradki Stadion’ di Podgorica l’Italia supera anche le pari età finlandesi e vola così a vele spiegate verso la Fase elite. A decidere il match i gol di Federica Anghileri e Veronica Battelani, le stesse protagoniste del successo all’esordio contro le padrone di casa di Montenegro.

In vantaggio dopo appena 25 secondi grazie al secondo gol nel torneo di Federica Anghileri, brava a girare in rete il cross dalla sinistra di Ilaria Berti, la squadra di Nazzarena Grilli trova il raddoppio al 64’ con Veronica Battelani, che dalla distanza sorprende con un pregevole pallonetto il portiere avversario Kainulainen. "Abbiamo fatto una prestazione di altissimo livello contro una squadra forte e organizzata - il commento del tecnico azzurro - esprimendo un buon calcio e mostrando grande personalità. In un girone complicato e contro tre squadre rognose, le ragazze hanno dimostrato di avere grandi qualità sotto tutti i punti di vista: tecnico, tattico e agonistico".

*Risultati e classifica del Gruppo 3 della prima fase delle qualificazioni al Campionato Europeo

Prima giornata (22 ottobre)

ITALIA-Montenegro 2-1

Romania-Finlandia 0-4

Seconda giornata (25 ottobre)

ITALIA-Romania 1-0

Finlandia-Montenegro 3-0

Terza giornata (28 ottobre)

Montenegro-Romania 1-2

ITALIA-Finlandia 2-0

Classifica: ITALIA 9 punti, Finlandia 6, Romania 3, Montenegro 0

*Si qualificano alla Fase elite del Campionato Europeo le prime due classificate di ogni gruppo più le quattro terze classificate con il miglior risultato con le prime due squadre classificate del proprio girone