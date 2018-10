Italia U17 femminile, le convocate per le qualificazioni europee

Fonte: Figc.it

Reduce dal successo in amichevole con la Svizzera (2-0), la Nazionale Under 17 Femminile si prepara ad affrontare la prima fase di qualificazione al Campionato Europeo di categoria. Il tecnico Nazzarena Grilli ha a disposizione 20 calciatrici classe 2002 e 2003, che sono in raduno a Roma, presso il Centro di preparazione olimpica “Giulio Onesti” da domenica scorsa.

Oggi la squadra ha affrontato in un test amichevole la Roma Primavera, battendola 2-1 con le reti del centrocampista del Sassuolo Veronica Battelani e dell’attaccante del Permac Vittorio Veneto Giovanna Coghetto.

Le Azzurrine partiranno sabato 20 per il Montenegro e lunedì 22 a Podgorica esordiranno contro le padrone di casa; giovedì 25 affronteranno la Romania a Niksic e domenica 28 torneranno a Podgorica per affrontare la Finlandia. Le tre gare si disputeranno a mezzogiorno. Si qualificano alla Fase elite le prime due squadre di ogni gruppo più le quattro migliori terze classificate.

L’elenco delle convocate

Portieri: Beatrice Beretta (Juventus), Astrid Gilardi (Fc Internazionale Milano);

Difensori: Heden Corrado (Roma), Martina Di Bari (Pink Bari), Linda Giovagnoli (San Zaccaria), Benedetta Maroni (Asd Femminile Inter Milano), Chiara Mele (Fortitudo Mozzecane), Chiara Pucci (Bayern Monaco), Bianca Vergani (Asd Femminile Inter Milano);

Centrocampiste: Veronica Battelani (Sassuolo), Anna Catelli (Como 2000), Alice Giai (Juventus), Michela Giordano (Juventus), Emma Severini (Fiorentina Women), Ludovica Silvioni (Juventus);

Attaccanti: Federica Anghileri (Mozzanica), Ilaria Alice Berti (Fc Internazionale Inter Milano), Elisa Carravetta (Fc Internazionale Milano); Giovanna Coghetto (Permac Vittorio Veneto).