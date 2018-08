Italia U17 femminile, le convocate per lo stage di Coverciano

Tre mesi dopo la Fase finale del Campionato Europeo di categoria disputata in Lituania, la Nazionale Under 17 Femminile inizia la nuova stagione con un raduno in programma da sabato 8 a mercoledì 12 settembre al Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Il tecnico Nazzarena Grilli, promossa dall’Under 16 e chiamata a sostituire sulla panchina delle Azzurrine Massimo Migliorini, ha convocato per lo stage 24 calciatrici classe 2002 e 2003.

L’Italia giocherà il suo primo match ufficiale mercoledì 26 settembre (orario da definire – ingresso gratuito) sul campo del Centro Federale Territoriale di Carate Brianza (MB), dove affronterà in amichevole le pari età della Svizzera.

L’elenco delle convocate

Portieri: Beatrice Beretta (Juventus), Astrid Gilardi (Inter);

Difensori: Heden Corrado (Roma), Federica D’Auria (Juventus), Martina Di Bari (Pink Sport Time), Ida Durante (Jesina), Linda Giovagnoli (S.Zaccaria), Benedetta Maroni, Chiara Mele (Fortitudo Mozzecane), Lena Messner (Brixern Obi), Chiara Pucci (Bayern Monaco), Emma Severini (Fiorentina);

Centrocampiste: Veronica Battelani (Riccione), Anna Catelli (Como), Valeria Del Rosso (Olympia Cedas), Lucia Pastrenge, Ludovica Silvioni (Juventus), Debora Stella;



Attaccanti: Federica Anghileri (Mozzanica), Ilaria Alice Berti (Inter), Giovanna Coghetto (Permac Vittorio Veneto), Giorgia Marchiori (Fimauto Valpolicella), Anna Martinuzzi (Tavagnacco), Alexandra Stockner (Brixen Obi).