Italia U17 femminile, Migliorini: "Contro la Polonia sarà tostissima"

Dopo il pareggio all'esordio contro la Spanga nel pomeriggio di domani l'Italia Under 17 femminile scenderà in campo contro la Polonia per la seconda gara del girone del Campionato Europeo. Il tecnico delle azzurrine Massimo Migliorini alla vigilia ha parlato così in conferenza stampa: “La Polonia è una squadra molto forte fisicamente ha due/tre individualità di livello e sappiamo che ci aspetta una partita tostissima. Dovremo sfruttare al meglio le nostre caratteristiche, cercando di costruire gioco come abbiamo fatto con la Spagna e senza cadere nelle provocazioni. Non bisogna avere l’ansia del risultato, dobbiamo giocare una grande partita e il risultato sarà una conseguenza della prestazione. - continua Migliorini come riporta il sito della FIGC - Il vero salto di qualità da parte delle ragazze l’ho visto nella Fase élite. Lì si sono accorte di potersela giocare alla pari con tutti, sicuramente la partita con la Spagna ha contribuito a far crescere nelle ragazze la consapevolezza nei propri mezzi. Non c’è un segreto particolare lavoro su entrambe le fasi, di possesso e non possesso, e le ragazze sono state brave a recepire i concetti”.