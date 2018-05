Italia U17 femminile, sconfitta con l'Inghilterra e addio all'Europeo

L'Italia Under 17 saluta la fase finale dell'Europeo dopo la pesante sconfitta rimediata oggi contro le pari età dell'Inghilterra. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0 le ragazze di Migliorini crollano nella ripresa sotto i colpi di Ebony Salmon autrice di una tripletta (47°, 63° e 65°) che interrompe così la lunghissima imbattibilità di Camilla Forcinella. a chiudere la gara è poi Annabel Blanchard che al 72° fissa il risultato sul 4-0 finale. L'Italia chiude così al terzo posto dietro Spagna e Inghilterra, che sono le prime due semifinaliste, davanti alla Polonia e saluta l'Europeo.

“Le ragazze sono state bravissime – ha dichiarato il tecnico Massimo Migliorini a fine gara come riporta il sito della FIGC – e io fortunato a vivere una stagione fantastica al loro fianco. Sapevo fin dall’inizio che quello contro l’Inghilterra sarebbe stato l’ostacolo più difficile, perché le inglesi hanno una fisicità e una velocità che noi non abbiamo. E’ su questo piano che hanno vinto. E’ un peccato perché alla fine del primo tempo, sullo 0-0, eravamo noi a qualificarci; fino a che in campo siamo stati corti è andato tutto bene, ma nella ripresa è subentrata la stanchezza, la squadra si è allungata e loro ci hanno punito. Sono comunque contento perché nel corso della stagione le ragazze sono cresciute tantissimo; alla fine di questo ciclo consegno al mio collega dell’Under 19 un buon numero di giocatrici pronte per il salto”.

Marcatori: 47’, 63’ e 65’ Salmon, 72’ Blanchard

Inghilterra: Rendell, Jhamat (63’ Brown), A.Roberts, L.Roberts, Williams (52’ Ale), Kearns, McKenzie, Griffin, Blanchard, Salmon (67’ Gayle), Park. All: John Griffiths

Italia: Forcinella, Donda, Ripamonti, Orlando, Boglioni, Tomaselli, De Biase (50’ Battelani), Tamborini, Bellucci (63’ Ladu), Bragonzi, Fracas (65’ Landa). All: Massimo Migliorini.

Arbitro: Velevačkoska (MKD); Assistenti: Telek (AUT)-Alistratova (KAZ)