Italia U19, i 26 convocati per il raduno pre-fase elite

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Federazione Italiana Giuoco Calcio, tramite il proprio sito ufficiale (figc.it), ha reso noto l'elenco dei 26 calciatori dell'Italia Under 19 convocati dal CT Paolo Nicolato per il raduno pre-fase élite della UEFA European Under-19 Championship Finland 2018 in programma dal 12 al 15 marzo a Bibione (VE).

Il Commissario Tecnico azzurro diramerà la lista ufficiale dei 20 calciatori da presentare alla UEFA nella giornata di venerdì 16 marzo.

L'elenco dei convocati presente sul sito ufficiale della FIGC (figc.it):

PORTIERI

Cerofolini (ACF Fiorentina), Loria (Juventus FC), Plizzari (Ternana Unicusano Calcio)

DIFENSORI

Alari (Atalanta BC), Bellanova (AC Milan), Bettella (FC Internazionale), Bianchi E. (Torino FC), Buongiorno (Torino FC), Candela (Genoa CFC), Del Prato (Atalanta BC), Tripaldelli (Juventus FC), Valietti (FC Internazionale), Zappa (FC Internazionale)

CENTROCAMPISTI

Di Pardo (Juventus FC), Frattesi (US Sassuolo Calcio), Gabbia (AC Milan), Mallamo (Atalanta BC), Marcucci (AS Roma), Mulattieri (Spezia Calcio), Tonali (Brescia Calcio), Valeau (AS Roma), Zaniolo (FC Internazionale)

ATTACCANTI

Brignola (Benevento Calcio), Gori (ACF Fiorentina), Scamacca (US Cremonese 1903), Sottil (ACF Fiorentina)