Italia U20, il gol di Frattesi non basta: ko in amichevole con l'Inghilterra

Dopo l'Under 21, capitola anche l'Under 20. Questa sera l'Italia del ct Nicolato è stata sconfitta in amichevole dall'Inghilterra per 2-1. Di Nketiah al 20' e Willock Jae su rigore al 39' le reti che hanno reso vano il gol segnato nella ripresa da Frattesi (65'). Giornata, dunque, poco felice per le rappresentative azzurre.