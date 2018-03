Italia U20, sconfitta di misura contro la Repubblica Ceca

Fonte: figc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sconfitta sui titoli di coda per la Nazionale Under 20, battuta 1-0 dalla Repubblica Ceca nel penultimo incontro del Torneo ‘8 Nazioni’. Sul terreno sintetico dello stadio ‘Lucni’ di Plzen, sotto un leggero nevischio, è il capitano dei cechi Matej Chalus a decidere in mischia il match al novantesimo, regalando ai suoi tre punti che li tengono in corsa per la vittoria del torneo.

L’Italia esce comunque dal campo a testa alta dopo una partita giocata a viso aperto e ricca di occasioni, soprattutto nel primo tempo. Dopo un palo colpito al 5’ da Sasinka con un bel colpo di testa, la squadra di Guidi sfiora il vantaggio tre minuti più tardi con Bonazzoli: l’attaccante della Spal si presenta tutto solo davanti al portiere, ma Jedlicka è bravo a deviare in angolo. Al 19’ è Andrea Zaccagno a superarsi respingendo il rigore di Sasinka, concesso dall’arbitro per un fallo di mano di Marchizza. Scongiurato il pericolo gli Azzurrini continuano a macinare gioco e in chiusura di tempo si rendono pericolosi con le conclusioni di Dalmonte, Castrovilli e Clemenza. Nella ripresa consueta girandola di cambi e gara che sembra destinata a concludersi sullo 0-0, ma allo scadere Chalus, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Janosek, si ritrova il pallone sui piedi e da pochi passi scaglia un destro imparabile sotto la traversa.