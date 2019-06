Italia U20, Tripaldelli: "Polonia avversario tosto: peseranno anche gli episodi"

Uno dei talenti dell'Italia Under 20 è Alessandro Tripaldelli e ai microfoni di Tuttosport ha parlato così della sfida contro la Polonia, in programma oggi e valida per gli ottavi del Mondiale di categoria: "Sarà un avversario fisico, con grande atletismo in attacco e in difesa: non sarà facile. La Polonia è veloce, anche se nel girone non ha brillato resta temibile. In una partita secca poi gli episodi pesano, così come il fattore campo".

Guardate il calendario?

"No. Pensiamo a superare un turno alla volta , altrimenti guardare avanti diventa inutile se poi si viene eliminati".

Qual è la migliore qualità dell'Italia?

"Facciamo gol con continuità, ma siamo solidi anche nella fase difensiva grazie al lavoro di tutti, attaccanti e centrocampisti compresi".

Sull'esplosione di Kean?

"Sapevamo che era forte, ma non so dire se mi sarei aspettato un salto del genere. Di sicuro ha sempre dimostrato il suo valore. Ci avrebbe fatto piacere averlo con noi, però sono contento per lui che sia nella Nazionale maggiore e non rimpiangiamo nessuno: in Under 20 abbiamo giocatori veramente validi".