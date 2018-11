Italia U21, Di Biagio: "Meritavamo di più, ma a giugno sarà diverso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Rai Sport, dopo la gara persa contro la Germania, parla il c.t. dell'Italia, Luigi Di Biagio. Queste le sue parole: "Non portiamo a termine le gare dove meritiamo di più. Buona prima mezz'ora, meritavamo anche il doppio vantaggio. Dovevamo fare gol in più di un'occasione, non dovevamo subirlo nella ripresa. Abbiamo voluto verificare le condizioni rispetto alle formazioni più forti, ma da qui a giugno sarà tutta un'altra storia. Il gruppo sarà deciso a giugno, il giorno in cui saranno rese note le convocazioni".