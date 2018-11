Italia U21, Di Biagio: "Test d'alto livello, conta anche la vittoria"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima del match contro la Germania, a Rai Sport, interviene il c.t. dell'Italia U21, Luigi Di Biagio: "Match di alto livello, che ci farà crescere. Ci darà delle indicazioni importanti. Siamo contenti che alcuni giocatori siano andati in Nazionale A, per me noi è una vittoria. Daremo possibilità ad altri ragazzi di mettersi in mostra. Non ci possiamo accontentare della prestazione, ma dobbiamo fare risultato".