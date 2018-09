Italia U23 femminile, le convocate per il raduno di Coverciano

Fonte: Figc.it

© foto di Luigi Gasia

Primo raduno stagionale per la Nazionale Under 23 Femminile e prime convocazioni per Jacopo Leandri, il tecnico che da quest’anno guiderà le Azzurrine coadiuvato in panchina dall’ex difensore della Nazionale Femminile Viviana Schiavi. Le 23 calciatrici convocate si raduneranno nella serata di domenica 30 settembre al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove mercoledì 3 ottobre (ore 15) affronteranno in una gara di allenamento la Nazionale Femminile. L’elenco delle convocate

Portieri: Rachele Baldi (Florentia),Noemi Fedele (Fiorentina Women), Emma Guidi (SSD Roma);

Difensori: Giulia Bursi (Sassuolo), Martina Lenzini (Sassuolo), Sara Mella (Tavagnacco), Beatrice Merlo (Inter Milano), Tecla Pettenuzzo (Sassuolo), Erika Santoro (Pink Bari), Alice Tortelli (Fiorentina Women);

Centrocampiste: Agnese Bonfantini (AS Roma), Martina Brustia (Inter Milano), Arianna Caruso (Juventus), Benedetta Glionna (Juventus), Marta Mascarello (Tavagnacco), Alice Regazzoli (Inter Milano), Irene Santi (Inter Milano), Annamaria Serturini (AS Roma), Flaminia Simonetti (AS Roma);

Attaccanti: Claudia Ferrato (Sassuolo), Valeria Monterubbiano (Sassuolo), Isotta Nocchi (Fiorentina Women), Martina Piemonte (AS Roma).