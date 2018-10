Italia-Ucraina, cori contro Preziosi. E Immobile

Fonte: Dall'inviato a Genova

Non solo cori a favore di Ballardini durante Italia-Ucraina. Alcuni tifosi del Genoa hanno rivolto delle parole - in realtà poco edificanti - all'indirizzo di Enrico Preziosi dopo l'esonero del tecnico del Grifone in seguito alla sconfitta con il Parma. Bersagliato anche Immobile, sin dal suo ingresso, che non ha lasciato un bel ricordo qui a Genova.